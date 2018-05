Ponte di Mezzo chiuso dal 23 giugno. I ringraziamenti di Confcommercio

PISA – Erano previste due settimane di chiusura del Ponte di Mezzo a Pisa ma il Comune di Pisa ha fatto sapere a Confcommercio Pisa che la chiusura del Ponte avverrà solo dal 23 giugno.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale perchè con responsabilità e buonsenso ha accolto la nostra richiesta di ridurre il più possibile il tempo di chiusura del Ponte di mezzo”.

E’ il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli a dare l’annuncio.

“Il comune ci ha comunicato ufficialmente che ponte di mezzo sarà chiuso per l’allestimento del carrello del Gioco solo successivamente alla data del 22 giugno. Di questa lucida decisione siamo molto soddisfatti, perchè è salvaguardato l’importante evento regionale che abbiamo in programma proprio sul ponte, e che porterà lustro alla città, ma soprattutto perchè con questa opportuna decisione si riducono sensibilmente i disagi per i commercianti pisani”.