Pontedera, a fuoco il confessionale della Chiesa dei Cappuccini

PONTEDERA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuta alle ore 12 circa in via Diaz a Pontedera, presso la chiesa dei Cappuccini, per un principio di incendio che ha visto coinvolto il confessionale all’interno della Chiesa.

All’arrivo del personale sul posto, l’incendio era stato già domato da un frate con l’utilizzo di un estintore a polvere.

L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è stato dato da una signora che si trovava all’interno della Chiesa.

Per quanto potuto accertare sul posto l’incendio avrebbe origine dolosa e sulla base di quanto dichiarato dal Padre Cappuccino non è il primo episodio che si verifica all’interno della Chiesa.

La chiesa è stata resa non praticabile nell’attesa che si bonificasse l’ambiente riempito da fumo e polvere dell’estintore utilizzato per lo spegnimento.

Sul posto i Carabinieri di Pontedera.