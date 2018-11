Pontedera, kg di Pane e litri di caffè per sostenere il Monte Pisano

PONTEDERA – Maestri panificatori e pane, bar e caffè per sostenere il Monte Pisano. E’ questa la innovativa formula solidale dell’ottava edizione della Festa del Pane di Pontedera, in programma domenica 11 novembre.

Dalle 10 di mattina e per tutto il giorno, Piazza Andrea da Pontedera Piazza Belfiore si animerà grazie all’esibizione dei maestri panificatori della nostra provincia, impegnati a mostrare al pubblico le meraviglie dell’arte della panificazione. Tutti pronti a leccarsi i baffi con pane e schiacciata, in cambio di un contributo da destinare al sostegno per la ricostruzione del Monte Pisano.

La novità di questa edizione 2018 è il caffè: coloro che verseranno un contributo economico volontario avranno la possibilità di gustare un caffè gratis in uno dei bar che aderiscono all’iniziativa.La manifestazione è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal sindacato provinciale dei panificatori Assipan, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e il patrocinio del comune di Pontedera. Lo scorso anno furono oltre 350 i Kg di pane e schiacciata distribuiti ai numerosi avventori.

Ci sarà uno spazio giochi adibito e laboratori didattici sul food design attraverso la composizione creativa e il riutilizzo di materiali di riciclo per bambini con l’associazione culturale Libera Espressione, oltre alla presenza di qualche stand di produzioni locali. Protagonisti della giornata i maestri panificatori dei panificiValgraziosa (Calci), Bendinelli (Ponsacco) e Abbate (Pontedera, Navacchio e Riglione).

L’evento è possibile grazie agli sponsor Geofor, Caffè Calvaruso, Molino Maionchi, La Commerciale Express, Scotti Auto, Eventset, Colombini Vivaistica, Ghera Forniture.

“Non ci stancheremo mai di sottolineare l’importanza del pane artigianale nella dieta alimentare” – ammette il presidente provinciale di Assipan Confcommercio Maurizio Figuccia (nella foto) – “con una varietà di produzioni che prevedono una ampia gamma di pani salutari con farine speciali di grani antichi. Invitiamo tuti a partecipare, ci saranno pane, schiacciatine e pizza per tutti, con un intento solidale per il Monte Serra”.

“Una gran bella iniziativa rivolta alle famiglie e ai bambini per conoscere più da vicino le produzioni artigianali dei nostri panificatori” – conferma il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli – “e un grazie ai bar e ai pubblici esercizi che, accettando il nostro invito, si sono messi a disposizione, comprendendo perfettamente la finalità sociale di questo evento cittadino”.

I bar aderenti all’iniziativa: BAR FANTOZZI (Piazza della Concordia), MANDARINO CAFFÈ BISTROT (Piazza Curtatone), BAR FERRETTI (Via I Maggio), DOLCI CAPRICCI (via I maggio), BALDINI CAFFÈ (Piazza Martiri della libertà), CHOCOLAT (Via Roma), CANOVA ART CAFFÈ (Via Roma), CAFFETTERIA DEL CORSO (Corso G. Matteotti), LA CUBANA (Via Gotti), BEAT (Corso G. Matteotti), CAFFE DEL DUOMO (Piazza Caduti Cefalonia e Corfù).