“Pontedera Kids”: i bambini protagonisti di sabato 19 maggio

Pontedera – Si terrà sabato 19 Maggio una festa dedicata ai bambini che indosseranno i colori, la freschezza e il divertimento nella cittadina di Pontedera. Dalla mattina alle 11 e per l’intera giornata, sarà un esplosione di giochi, eventi, laboratori, spettacoli e musica dedicati a bambini e ragazzi. E’ Pontedera Kids, l’iniziativa organizzata da ConfcommercioPisa con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e il patrocinio del comune di Pontedera. Saranno coinvolte le principali piazze della città, piazza Concordia, piazza Martiri della Libertà, piazza Curtatone, piazza Cavour, piazza Belfiore.

[Piazza della Concordia] A farla da padrone in piazza della Concordia saranno i mattoncini Lego con i laboratori a cura di Orange Team e Non Solo Fumetto e l’iniziativa “Alla scoperta dei Lego” a cura del negozio Mago Merlo di Casciana Terme. Nella stessa piazza dalle 15.30 partenza del Trenino del Carnevale, le sculture di palloncini e l’esposizione dei giochi di magia.

[Piazza Cavour] Si comincia alle 11 con i giochi d’altri tempi in piazza Cavour a cura dell’Associazione Nobiltà e Contado, mentre nella medesima piazza divertimento assicurato con l’animazione di Sosta Sorriso e i gonfiabili. E’ assicurato lo spettacolo a partire dalle 17, prima con l’esibizione degli allievi della Scuola di danza E.Ghezzi di Pisa e le coreografie di Eva Pepe, dalle 18.15 in poi con l’esibizione dell’ A.S.D. Sensazione di Movimento di Capannoli e la coreografia di Giulia Gentile.

[Piazza Belfiore] In piazza Belfiore l’animazione sarà a cura dell’Arciragazzi Valdera, con i grandi giochi di strada durante la mattina, il laboratorio di primavera “Fiori e girandole” dalle 15, e per finire i giochi di movimento.

[Piazza Curtatone e Montanara] – In piazza Curtatone e Montanara si comincia alle ore 11 con le letture della Biblioteca di Pontedera, mentre alle 17.30 è previsto un concerto dei Pulcini e della Primi Passi band della Filarmonica Volere è Potere.

[Piazza Martiri della libertà] C’è grande attesa infine per “LA SFILATA DEI 1000 COLORI” con il coordinamento di“Quelle di Boscoborgo”. Per tutti il ritrovo è in Piazza Martiri della Libertà alle ore 15,30 e il punto di arrivo dellasfilata alle 17 in piazza Cavour.

Infine, per l’intera giornata, nell’atrio del comune di Pontedera sarà possibile godere la Mostra dei lavori degli Istituti Comprensivi di Pontedera.