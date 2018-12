Pontedera – Pisa: 860 posti per i tifosi pisani al Mannucci

PISA – La società U.S. Città di Pontedera informa che a partire da domani, martedì 11 dicembre, sarà attiva la prevendita dei biglietti validi per il match Pontedera-Pisa in programma allo stadio “Mannucci” domenica alle ore 18.30.

Alla tifoseria nerazzurra è stato riservato il settore ospiti, composto da Tribunette B e C e Gradinata Sud, totale 860 posti. I biglietti saranno in vendita, senza alcuna restrizione, al prezzo di 12 euro (+ d.p.) fino alla ore 19.00 di sabato 15 dicembre in tutti i punti vendita del circuito Viva Ticket e anche on line sul sito www.vivaticket.it