Pontedera-Pisa, una maglia per il piccolo Christian

PISA – Sport for children Onlus nuovamente e’ al fianco ai più piccoli nella provincia di Pisa, per l’esattezza a Pontedera durante la partita Pontedera-Pisa di domenica 16 dicembre del Campionato di Serie C 2018.

L’ U.S. Pontedera congiuntamente a “Sport For Children Onlus” ha ralizzato una maglia unica e speciale in favore del piccolo Christian Picarella, una maglia che nessuno mai aveva mai realizzato con sopra il nome del piccolo così da lanciare un messaggio di “AIUTO” diretto al mondo dello sport.

Le maglie granata post partita saranno donate a noi di SPORT FOR CHILDREN, successivamente come da nostra procedura saranno messe in vendita sul noto sito on line di Ebay e il ricavato sarà donato alla famiglia per garantire sussistenza e aiuto nelle preziosissime e costosissime cure che il piccolo deve affrontare.

Le maglie sono state disegnate da Sport for Children Onlus, oramai Associazione radicata nel mondo dello Sport e del Sociale, una Associazione tutta pisana ma con il cuore di ogni città o società che desideri dare sostegno a tutti i bambini che necessitano di aiuto.