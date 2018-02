PONTEDERA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina sta intervenendo a Pontedera in Viale America angolo via dell’areonautica per incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale dal personale del 118 per gli accertamenti del caso.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture.

Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso.