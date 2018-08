Popolare Cep, domenica la Coppa. Ecco il calendario del campionato

PISA – In attesa del debutto ufficiale in Coppa Toscana col Ponte alle Origini (domenica 2 settembre ore 15.30 campo “M. Betti” a La Cella), il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti FIGC ha diramato i calendari per il campionato di Seconda categoria 2018/19 che la Popolare Cep disputerà per la prima volta nella sua storia.

L’avventura ceppina comincerà in trasferta domenica 16 sul terreno del Latignano, poi tre partite con formazioni livornesi: Portuale Guasticce e Cantera Gabbro di seguito al “Betti”, quindi trasferta ad Antignano. Le stracittadine con le “pisane di città” Ponte alle Origini e Bellani sono programmate per l’ottava e nona giornata (11 novembre e 18 novembre all’andata, 3 e 10 marzo al ritorno).

Gli orari ufficiali della stagione sono le 15:30 con l’ora legale, le 14:30 con il ritorno all’ora solare (28 ottobre), le 15 dal 27 gennaio, ancora 15.30 col ritorno dell’ora legale (31 marzo) ed infine, le 16 nella parte finale della stagione dal 21 aprile quando le giornate allungheranno.

Prosegue intanto la preparazione in vista dell’atteso derby di Coppa col Ponte Origini, subito una stracittadina impegnativa per la Popolare Cep, che dovrà fare a meno di ben quattro squalificati che devono scontare le giornate rimediate la scorsa stagione nella Coppa Provinciale di Terza Categoria: Yankuba, Failla, Igbineweka oltre a Cantini che avrebbe saltato comunque perchè ancora alle prese con le terapie di recupero per l’intervento ai legamenti. Recupero che comunque procede a ritmo serrato con miglioramenti a vista d’occhio. Lo staff conta di averlo a disposizione agli inizi del mese di dicembre. L’altro indisponibile per infortunio è Stefanelli, ma per il bravo jolly offensivo i tempi di recupero molto probabilmente saranno più lunghi. L’ampiezza della rosa e la validità dei singoli, compresi i nuovi arrivi, fanno comunque puntare decisamente il barometro ceppino sul bel tempo.