Popolare Cep, dopo la delusione play-off si riparte alla grande

PISA – Partita la stagione 2019-20 per la Popolare Cep nel campionato di Seconda categoria.

Col primo del mese è partita la nuova stagione calcistica dal punto di vista “burocratico”. Si è cominciato con la comunicazione degli organigrammi alla LND – FIGC e col tesseramento ai confermati, ma che col 30 giugno si erano svincolati in automatico (articoli 108 e 53 nonchè i calciatori extracomunitari).

Il prossimo adempimento sarà l’iscrizione al campionato seguendo le nuove procedure on line dematerializzate. Presto comunicheremo i movimenti in entrata di nuovi calciatori, nonché quelli di organigramma, sia per quanto riguarda lo Staff Tecnico (con una bella novità per dare una mano a Mister Michelotti), sia lo Staff dirigenziale.

Una volta perfezionata l’iscrizione e partita la preparazione per il nuovo campionato (ritrovo fissato per il 19 agosto al campo ex Porta Nuova dietro il Palasport), lasceremo lavorare in serenità il gruppo e cominceremo ventre a terra a lavorare in prospettiva, cominciando a gettare le basi per dar vita alla Scuola Calcio, possibilmente già a partire dalla stagione successiva 2020/21.

La delusione per la finale Play Off persa al 7′ minuto di recupero del secondo tempo supplementare (chiederemo la registrazione nel guinnes dei primati) non ha scalfito nemmeno un po’ la nostra passione e la nostra determinazione.