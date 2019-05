Porta a Mare, incendio in un appartamento: una signora in ospedale

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuta a Pisa per un incendio appartamento.

La squadra arrivata sul posto è entrata all’interno dell’appartamento sito in Via Jacopo Arrosti al civico 13, ed ha trovato una signora di 90 anni a terra ed è stata soccorsa con la somministrazione di aria degli autorespiratori e successivamente presa consegna dal 118 che l’ha trasportata in ospedale.

L’intervento si è concluso intorno alle ore 21 e l’appartamento non ha subito particolari danni se non l’effetto del denso fumo.

Non ci sono state persone del condominio evacuate. Tra le cause non si esclude una disattenzione della signora.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia di Stato.