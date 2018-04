A Porta a Mare la quarta edizione del Mega Party per cani di piccola taglia

PISA – Domenica 15 aprile 2018 torna ai campi sportivi del Pisa Ovest di Via Livornese a Porta a Mare il Mega Party dedicato ai cani di piccola taglia. L’evento è organizzato dalla società Pisa Ovest ed è giunto ormai alla sua quarta edizione.

Il party coinvolgerà oltre ai Chihuahua, barboncini, maltesi, bassotti e meticci. Rispetto agli anni scorsi il programma sarà ancora più ricco di sorprese. Il ritrovo è previsto per le ore 11,45 mentre alle ore 12,30 verrà servito l’aperitivo all’aperto e alle ore 13 il via al pranzo con le famiglie, per far conoscere e far socializzare gli amici a quattro zampe.

Dopo il pranzo però verranno organizzati dei mini giochi con gare di velocità, ostacoli e nel pomeriggio ci sarà una sfilata con tanti premi. Per tutti i giochi sono previsti numerosi premi messi a disposizione dalla società Pisa Ovest e dai numerosi stand presenti presso la struttura.

A condurre l’evento sarà Federica Marchini con la sua fantastica Chihuahua Luna. Durante la giornata si esibiranno nel loro Comedy Show “Che fatica la vita da Chihuahua”. Naturalmente ci sarà un fotografo ufficiale che immortalera i momenti più belli del Mega Party con le foto e i servizi video.

Ospite dell’evento sarà Graziano di Venanzio che ha venduto i Chihuahua del suo allevamento a personaggi illustri del calibro di Christian De Sica, Paolo Conticini, Andrea Roncato e tanti altri.

Contribuirà con la sua presenza alla manifestazione “l’Associazione Onlus Impronte” in difesa degli animali, dove si potranno trovare tantissime creazioni ideate e realizzate dai volontari. L’obiettivo dell’associazione è raccogliere fondi per continuare ad aiutare gli animali che seguono tolti dalla strada e da situazioni di maltrattamento.

Per gli amanti dello shopping saranno presenti vari stand: Chihuahua My Life di Lea Puppo di Firenze, Pam & Dany di Roma con le sue splendide cucce di ferro battuto, Serafina Boncore da Torino con le sue cucce per barboncini e Chihuahua. Presente anche lo stand di Creazioni Grazia For Pets, con i suoi splendidi vestitini, cuscini, Stand Diamond creation con collari e accessori per cani. La Hills e Mac Fido Discount per animali con campioni gratuiti metteranno anche a disposizione per la sfilata dei sacchi di mangimi per cani.

Coloro che parteciperanno e arriveranno da lontano la società Pisa Ovest ha aperto una convenzione con l’Hotel Galilei che naturalmente accetterà il pernottamento anche con i cani.

Per informazioni sull’evento consultare la pagina facebook “Mega Party per cani di piccola taglia” oppure contattare Michele al numero 3356725994.

Per il pranzo è necessaria la prenotazione indicando tipo di menù, numero di persone e nome del cane/i. Il menù del pranzo (compreso l’aperitivo) sarà di 13 euro con possibilità di scelta tra menù vegetariano e menù carne.