Porta a Mare. Sabato riasfaltatura di via Aurelia e via Conte Fazio

PISA – Sabato 10 febbraio intervento di riasfaltatura all’Aurelia a Porta a Mare, all’altezza del bar Livorno, con orario dalle 7 alle 17, previsto il senso unico alternato.

Si tratta dell’intervento che la settimana scorsa non si è potuto eseguire per il maltempo e che viene effettuato di sabato per minimizzare i disagi. Nel lavoro, a cura di Avr, è compreso anche un tratto di via Conte Fazio dove sorgerà la rotonda al servizio della scuola.

Ecco la mappa dei lavori stradali della prossima settimana, da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio, a partire dalla riasfaltatura di via San Zeno che prosegue e cui seguirà l’intervento in via Santa Caterina, via Buonarroti e infine via Garibaldi. Lunedì 12 febbraio intervento anche in via Crispi, anche questo era stato riprogrammato per il maltempo, per risanare la corsia dei bus: dalle 8 alle 17 restringimento di carreggiata e divieto di sosta nella zona interessata

A questi interventi si sommano una serie di manutenzioni, rattoppi stradali, pulizia delle caditoie, verde, allacci del gas e fognari, ecco quali sono

Interventi puntuali di ripristino del manto stradale a cura di Avr in via dei Gattici dal civico 41 al 47/c e dal civico 57 a via Capelvenere, in via delle Margherite dal civico 5 al 69, dall’8 al 29 e dal 5 al 2, e nelle zone dove si stanno posizionando i cassonetti interrati sul litorale: via Moriconi all’incrocio con via Francardi, via Moriconi all’intersezione con via Lanfreducci, via Diacono agli incroci con via Vecchiani e via Orlandi. In tutti questi casi divieto di sosta all’altezza del cantiere

Continuano i lavori al parco inclusivo sulle Piagge, a fianco della biblioteca comunale: divieto di sosta in via Prinetti per consentire i lavori che renderanno accessibile alle persone con disabilità la nuova area a verde. Sempre nella zona, in via Masaccio tra via San Michele degli Scalzi e via Prinetti, divieto di sosta dalle 5 alle 13 per pulizia delle caditoie

Lavori di Acque per allacci fognari invia Emilia 102 e in via Putignano 349 epulizia del collettore fognario in via San Francesco dal civico 1 al 31 e via Buonarroti dal civico 2 al 10: divieti di sosta e restringimento dove necessario. Lavori di allaccio del gas di Toscana Energia in via Garibaldiall’intersezione con via Semeraro:divieto di sosta e restringimento di carreggiata

Lavori di Open Fiber per la nuova autostrada digitale in via Carducci, via Martiri, via Dalmazia, via San Giuseppe, via Fermi e piazza Solferino. Divieto di sosta e restringimento di carreggiata dove necessario

Modifiche al traffico per alcuni lavori a palazzi pubblici e privati: lunedì 12 febbraio chiusa via Martiri per installazione dei condizionatori alla mensa universitaria; nella stessa via, dal civico 3 a via Dalmazia, dal 15 febbraio, divieto di sosta per lavori al Palazzo della Gherardesca. Via Vernaccini chiusa al traffico dal civico 1 al 3 per lavori di manutenzione alle gronde di un edificio. Lunedì 12 febbraio, per traslochi, divieto di sosta in piazza D’Ancona e chiusa al traffico su via Del Carmine angolo Corso Italia. Giovedì 15 febbraio, sempre per trasloco, divieto di sosta in via Risorgimento 16.