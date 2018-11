PISA – La gara di domenica prossima 18 novembre tra Pisa e Olbia in programma alle ore 16.30 all’Arena potrebbe essere anticipata alle ore 14.30.

Il tutto per agevolare il ritorno a casa dell’Olbia che presenterà nelle prossime ore alla lega la domanda di anticipo del match.

Anche la sfida successiva del Pisa Sc in programma a Carrara potrebbe subire un anticipo al pomeriggio visto che il Dei Marmi non può ospitare gare in notturna. Possibile che la gara si di sputi o alle 14 o alle 14.30.