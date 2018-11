Possibili disagi al Punto Acque a Pontedera

PONTEDERA – Per un’assemblea dei lavoratori, martedì 4 dicembre non potrà essere garantito il normale servizio al pubblico presso il PuntoAcque di Pontedera in via Toscoromagnola, 205 e l’ufficio Recupero Crediti (Via Molise 1 Gello di Pontedera) in orario mattutino.

Nel pomeriggio entrambi gli uffici seguiranno il consueto orario di apertura al pubblico dalle ore 14.30 alle 16.30.

Acque SpA si scusa per i possibili disagi e ricorda che funzionerà regolarmente il call-center per i servizi commerciali:

050 843843 da telefono mobile con tariffa variabile secondo il gestore

800 982 982 da telefono fisso gratuito