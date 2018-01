Post Epifania. I lavori in programma di Acque SPA

PISA – Finite le feste, si ricomincia con i lavori a carico di Acque SpA nel territorio della città di Pisa per pulizia delle condotte idrauliche, nuovi allacci idraulici e fognari e posa di nuove condotte. Perciò ci saranno modifiche al traffico.

Dall’8 gennaio all’8 febbraio in via del Chiassatello di fronte al complesso “Sanac”, dalla Banca CRSM a via Viviani: lavori di scavo per posare una nuova condotta idrica di adduzione e realizzazione di un nuovo allaccio idrico. Restringimento di carreggiata, senso unico alternato regolato da movieri o semaforo e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto oggetto delle lavorazioni.

Dall’8 al 12 gennaio in via delle Sette Volte lavori di scavo per allacci fognari: strada chiusa al traffico (eccetto residenti per accesso alle proprietà laterali) e divieto di sosta dal civico 13 al 19.

In via Contessa Matilde e in via Rook lavori di pulizia del collettore fognario. In via Contessa Matilde divieto di sosta dal civico 6 al 68 dall’8 all’11 gennaio. In via Rook, dalle 8 alle 18, divieto di sosta e senso unico alternato: dal civico 54 al 114 l’8 e 9 gennaio, dal civico 118 al 138 dall’10 all’11 gennaio