Potenziata l’illuminazione pubblica sull’Aurelia attraverso la tecnologia a led

MIGLIARINO (PISA) – Nuova illuminazione sull’Aurelia a Migliarino. Nei giorni scorsi Toscana Energia Green ha provveduto alla sostituzione di armature e corpi illuminanti per 10 pali, tutti, sin da ora, rinnovati e forniti di illuminazione a led, di cui 2 con doppia illuminazione e uno, quello ubicato presso il semaforo, con tripla illuminazione.

“Si tratta di un intervento importante e significativo, concordato con la nostra Amministrazione Comunale, su uno dei punti strategici per la nostra viabilità e finalizzato anche ad aumentare la sicurezza per la nostra comunità”, commenta il Sindaco Massimiliano Angori.

“Come più volte ribadito anche dalla Prefettura di Pisa, infatti, una buona ed efficace illuminazione sul territorio, che garantisca una maggiore visibilità, concorre a rappresentare un deterrente per lo svolgimento di attività illecite, oltre che rappresentare un elemento importante per rafforzare la sicurezza degli utenti della strada. Proseguiremo dunque con questo tipo di interventi per tutto il nostro territorio, con una dettagliata programmazione messa a punto con la stessa Toscana Energia Green”, conclude il primo cittadino.