Prato-Pisa, trasferta a Pontedera anche per i non tesserati. Tutte le info

PISA – La società A.C. Prato informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Prato-Pisa, in programma domenica prossima (ore 18.30) allo Stadio “Mannucci” di Pontedera sarà attiva martedì 6 febbraio presso il Pisa Point e in tutti i punti vendita Booking Show (anche on line) e terminerà alle ore 19 di sabato 10 febbraio.

Questi i prezzi dei tagliandi che potranno essere acquistati senza alcun vincolo di settore anche da chi non è in possesso di Tessera del Tifoso: i prezzi sono già comprensivi del diritto di prevendita

Tribuna Centrale: 44 euro (ridotto 22 euro)

Tribuna Laterale: 22 euro (ridotto 16 euro)

Tribuna Rettilineo: 14 euro

Tribunetta: 14 euro

Gradinata: 14 euro

Settore Ospiti: 14 euro

Le biglietterie dello stadio saranno aperte anche il giorno della gara ma i prezzi dei biglietti eventualmente ancora disponibili subiranno una maggiorazione:

Tribuna Centrale: 50 euro (ridotto 25 euro)

Tribuna Laterale: 25 euro (ridotto 19 euro)

Tribuna Rettilineo: 16 euro

Tribunetta: 16 euro

Gradinata: 16 euro

Settore Ospiti: 16 euro

I biglietti ridotti sono riservati a donne, under 14 e over 65