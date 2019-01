Il Prefetto Castaldo in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

PISA – Nella mattinata odierna il Prefetto Giuseppe Castaldo si è recato in visita presso il Comando Provinciale Carabinieri, ove ha manifestato vivo apprezzamento per la quotidiana opera che da anni, con straordinaria dedizione, viene svolta dai militari sul territorio Pisano. Il contributo offerto dall’Arma, unitamente alle altre Forze Armate ed alle Forze di Polizia, per la sicurezza e l’affermazione della legalità, la tutela dei cittadini ed il contrasto alla criminalità, ha da sempre riscosso largo e diffuso riconoscimento dell’opinione pubblica.

Il Prefetto ha ricordato l’impegno dell’Arma nei settori dell’ambiente, della salute, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’integrità del patrimonio artistico e culturale, ove i Carabinieri svolgono la loro attività con efficacia per contrastare l’illegalità e promuovere ogni utile forma di prevenzione. Il Prefetto ha ribadito che le numerose, importanti operazioni condotte dal Comando nonché i brillanti risultati ottenuti in tutti i settori di attività hanno contribuito ad affermare il valore della legalità ed a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Nell’occasione, il Col. Nicola Bellafante ha illustrato l’attività degli Uffici, la loro organizzazione e ne ha presentato gli ufficiali.