Il Prefetto incontra l’associazione ELSA

PISA – Martedì 23 ottobre a Palazzo Medici, il Prefetto della provincia di Pisa, dr.ssa Angela Pagliuca, ha incontrato alcuni studenti dell’Università di Pisa, soci dell’associazione ELSA.

Dopo un primo momento di confronto sui futuri percorsi accademici e lavorativi degli studenti, il Prefetto ha delineato le principali competenze demandate all’istituto prefettizio, sottolineandone l’importanza quale punto di riferimento per cittadini e Istituzioni del territorio provinciale.

Rappresentanza generale del governo, ordine e sicurezza pubblica, coordinamento delle pubbliche amministrazioni, collaborazione a favore delle autonomie locali, immigrazione, protezione e difesa civile: queste le aree funzionali – ha specificato il Prefetto – in cui si svolge il delicato compito di promuovere e facilitare il dialogo e la coesione fra i soggetti istituzionali presenti sul territorio.

Per i soci ELSA Pisa è stata una occasione altamente costruttiva per approfondire aspetti istituzionali e professionali utili nella scelta del percorso post lauream. In ragione di ciò, hanno tenuto a ringraziare vivamente il Prefetto per la professionalità e l’attenzione riservata.

Hanno partecipato all’incontro: Alessia Stefania Labate, Valentina Milone, Agnese Orlandini, Gennaro Cassano, Chiara Conte, Nicola Anastasi, Giuseppe Bongiovanni, Houssem Dalhoumi, Federico Della Camelia.