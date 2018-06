Prefettura e Istat insieme per un corso di formazione

PISA – Lunedi 18 giugno in Prefettura si è svolto il corso diretto alla formazione dei responsabili degli uffici comunali per la compilazione del Censimento delle Istituzioni Pubbliche, organizzato dalla Prefettura in collaborazione con l’Ufficio Regionale dell’Istat. I dati, raccolti entro ottobre 2018, forniranno un quadro statisticamente dettagliato delle caratteristiche strutturali e organizzative degli enti pubblici presenti nella nostra provincia.

Il 26 giugno e il 17 luglio saranno, invece, tenuti i corsi di formazione per i responsabili e i coordinatori degli uffici comunali per l’aggiornamento del Censimento permanente della popolazione.

Dal 2018, per la prima volta, l’Istat rileverà, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il nuovo Censimento permanente della popolazione è effettuato utilizzando rilevazioni statistiche a campione e dati provenienti da fonti amministrative, in modo da garantire un contenimento dei costi e un minore disturbo alle famiglie.

Le informazioni raccolte saranno determinanti per i decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), per le imprese, le associazioni di categoria, gli enti e gli organismi che le utilizzeranno per pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia e monitorare politiche e interventi sul territorio.