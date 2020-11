Prende il via il Salotto della Società Operaia di Cascina in Via Curtatone

PISA – Prende il via giovedì 26 novembre alle ore 18 il nuovo appuntamento presso la sede della Società Operaia di Cascina di Via del Curtatone, 60 de “Il Salotto della Società Operaia di Cascina“, rubrica periodica che andrà in onda sul canale social ufficiale dell’associazione storica cascinese incentrata su attualità, storia e cultura.

Il drappo rosso nella sede della Società Operaia di Cascina

Un salotto tutto nuovo in un appuntamento, che nasce da un’idea e sarà curata della presidente Meri Gronchi e condotta dal giornalista Antonio Tognoli, grazie alla sapiente regia di Barbara Acconci che durante la puntata sarà protagonista di un intervista e ci regalerà un pezzo di Fiorella Mannoia “Quello che le donne non dicono“. Il supporto tecnico della regia sarà di Matteo Rossini.

Introdurrà la puntata Giorgia Demilito di Anastacia Fashion Academy, nelle vesti della “Signorina Buonasera“, rispolverata per l’occasione, che darà quel tocco vintage in più all’evento. La trasmissione resterà visibile sui canali social della Società Operaia di Cascina (Facebook e YouTube) anche dopo la diretta.

Si partirà subito con un tema molto sentito e caldo come quello sulla violenza contro le donne. In studio assieme ad Antonio Tognoli il ricercatore e studioso Lorenzo Bacci, che snocciolerà numeri inediti su questa piaga che parte dai primi dell’ottocento e arriva ai giorni nostri.

Interverranno con un loro contributo Carla Pochini (Presidente della Casa della Donna), la psicoterapeuta Daniela Bonino, Giorgia Tacconi (Le Amiche di Mafalda), la testimonianza di Valentina Cianelli e Desirée Olianas, presidente di Nuovo Maschile.