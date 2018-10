Prende il via il campionato di Terza categoria

PISA – Prende il via questo pomeriggio sabato 6 ottobre il campionato di Terza categoria girone di Pisa.

Il Pisa Ovest fa il suo esordio al Saviozzi di Musigliano (ore 15.30) contro il Calasanzio. La squadra di mister Dario Chelotti (nella foto) dopo le vittorie ed il passaggio del turno in Coppa parte con il ruolo di favorita anche in campionato. Ma la prima a scendere in campo sarà il Filettole di mister Vannucchi (ore 15) sul campo de Il Romito. Entrambe le squadre vogliono fare bene in questa stagione. All’esordio in categoria il Pontasserchio di Iago Tamagno che affronta all’Arena San Prospero di Cascina (ore 15.30) il San Prospero. Sempre alle ore 15.30 il Terricciola attende il Quattro Strade.

Sono due le gare che si disputano di domenica con fischio d’inizio alle ore 15.30. Al Bolognesi il Crespina affronta il Santa Maria a Monte mentre il Montecastello ospita il Capannoli.

Terza categoria, le gare della prima giornata

Sabato 6 ottobre inizio ore 15.30

Il Romito – Filettole ore 15

Pisa Ovest – Calasanzio

San Prospero – Pontasserchio

Terricciola – Quattro Strade

Domenica 7 ottobre ore 15.30

Crespina – Santa Maria a Monte

Montecastello – Capannoli