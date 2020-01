Presa la banda dei furti: in manette tre albanesi

PISA – Nella notte tra sabato e domenica, prima dell’Epifania, la Polizia di Pisa ha eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento adibito a B&B alle porte della città, tra Porta a Lucca e località Gello San Giuliano Terme.

Nel tardo pomeriggio di sabato 5 gennaio scorso, una pattuglia civetta della Squadra Mobile, ha avvistato tre presenze sospette aggirarsi a bordo di una Fiat Punto nel quartiere di Porta a Lucca. All’altezza dell’abitazione di via di Gello, l’autista ha fermato l’auto. A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccando il veicolo per procedere ad un controllo. A bordo c’erano tre albanesi trentenni tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione personale. In tasca di uno dei tre vi erano 2.800 euro in contanti, oltre alle chiavi di un B&B, collocato proprio di fronte al luogo dove gli agenti avevano proceduto a fermare il gruppo sospetto. A quel punto, è scattata la perquisizione. Entrati nell’abitazione, gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto una piccola Eldorado, fatta di decine e decine di monili, bracciali, ciondoli e catenine, orologi e penne di lusso e borse griffate occultate nei vari ambienti della casa. Inoltre, all’interno dell’abitazione, sono state trovate due ricetrasmittenti, due paia di guanti e numerose torce, kit normalmente utilizzato da chi commette furti in abitazione.

Secondo gli elementi al momento al vaglio della Polizia, si ritiene che questi oggetti siano il provento di alcuni furti commessi a Pisa e provincia in un periodo che va dal 31 dicembre 2019 alla notte del 4 gennaio 2020.

Tutti gli oggetti sopra elencati sono stati sottoposti a sequestro. La Polizia di Stato fa appello a tutti i cittadini che fossero stati vittime di furti in quelle date a verificare il video allegato, che offre una panoramica generale degli oggetti rubati e, laddove riconoscessero un bene a loro appartenente, di contattare la Questura di Pisa- Uffici della Squadra Mobile – Sezione Antirapina tramite il seguente numero 050-583511.