Presentata la Proloco Pisa Città. Sede, compiti e obiettivi esposti alla città

PISA – La Proloco Pisa città si è presentata alla città davanti ad un folto pubblico Giovedì 7 Giugno presso il Caffè Dell’Ussero, caffè storico sul Lungarno Pacinotti.

La “Proloco Pisa città” è affiliata all’Unpli Toscana ed è già operativa con numerose iniziative in cantiere, la sua sede operativa è in via Sterpulino n 11 Ospedaletto presso il centro “ Coworking nest2hub”con il numero telefonico 3460721504 aperto h24, l’ indirizzo mail: prolocopisa@gmail.com , siamo sul social facebook con la home “Proloco Pisa”.

Il progetto è nato dalla richiesta di alcune persone di costituire questa realtà su Pisa , al fine di rilanciare la città ed il suo prestigioso Centro Storico. Come dice il termine stesso , proloco, l’associazione ha la scopo di promuovere il territorio di Pisa, città d’arte con un enorme potenziale turistico che necessità di una sempre maggiore attenzione per garantirne uno sviluppo equilibrato. A costituire questa associazione è stato un comitato di soci promotori che insieme a numerosi pisani si sono riuniti in assemblea proclamando un direttivo che resterà in carica per quattro anni.

La proloco Pisa città vuole essere l’associazione che lavora insieme con le realtà benemerite presenti sul territorio ed in particolare con il sistema scolastico coordinato dal provveditorato agli studi, con le tre università, con gli enti di ricerca e con le altre proloco vicine; l’importanza del mondo associativo sul territorio pisano è nota a tutti ed è importante sviluppare sinergie per il bene comune.

La proloco Pisa città sarà ben lieta di collaborare con l’amministrazione comunale.

L’elenco dei soci fondatori e il direttivo

Soci fondatori: Andrea Magnozzi, Marco Signorini, Massimo Magnozzi, Monica Cecchini, Francesca Stoppini, Susanna Ripoli, Francesco Vincentini, Giulia Pizzorno, Maria Giuseppa Sorrenti, Gabriella Stori, Carlo Sorrente, Leonardo Barraco, Veronica Marianelli, Eros Carloppi, Ivonetta Gemignani, Antonio Gravina, Eleonora Panicucci.

Direttivo:

Presidente : Andrea Magnozzi

Vicepresidente: Gabriella Stori, Leonardo Barraco

Segretario: Francesco Vincentini

Tesoriere: Antonio Gravina

Consiglieri: Massimo Magnozzi, Monica Cecchini, Francesca Stoppini, Ivonetta Gemignani.

Collegio dei Revisori dei conti:

Presidente del collegio: David Satta

Marcella Guerrieri, Melania Bargagna

Collegio dei Provibiri:

Presidente del collegio: Cristina Cecchini

Solange Nogueira Da Silva, Vito De Serio.