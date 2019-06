Presentata l’edizione 2019 di Marenia Non Solo Mare. Oltre 100 appuntamento in cartellone. Le foto

TIRRENIA – Presentata presso la Terrazza Belvedere di Tirrenia l’edizione 2019 di “Marenia non solo Mare“, tradizionale Manifestazione che occupa tutto il periodo estivo del nostro litorale, da Marina di Pisa sino al Calambrone, passando per Tirrenia, con tutta una serie di eventi che, mai come quest’anno, sono condensati in un cartellone di altissima qualità che comprende musica, spettacoli, cultura, bellezza, sport ed altri ancora che, soprattutto, si prefiggono di raggiungere ogni fascia di età, in modo che qualsiasi nucleo familiare possa scegliere di trascorrere le proprie serate sul nostro accogliente litorale.

di Giovanni Manenti

Per far sì che il programma sia quanto mai appetibile, l’attuale amministrazione comunale non ha lesinato risorse finanziarie (si parla di 130mila €uro), potendo altresì contare sul contributo della Camera di Commercio di Pisa e la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, nonché sul supporto di Confcommercio, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano, potendo altresì contare sulla partecipazione di Associazione Culturale Eliopoli e di Officine Garibaldi, oltre alla presenza di Cetilar, confermato quale Sponsor unico della Manifestazione, il tutto per uno sforzo unitario al fine di garantire la fruizione di spettacoli interamente gratuiti alla cittadinanza ed ai turisti.

Gli oltre 100 appuntamenti in calendario sono stati racchiusi in un’apposita brochure che, in numero di 8mila copie, sarà distribuita nel corso dei prossimi giorni sul litorale, mentre chi vorrà essere aggiornato sui singoli eventi – con eventuali aggiunte e/o variazioni di date o programma – potrà consultare il sito “Marenia non solo Mare”, appositamente creato, cui è stata abbinata analoga Pagina Facebook.

“Amo sempre ripetere che la nostra è un’offerta turistica permanente per il litorale, di cui “Marenia non solo Mare” rappresenta solo la parte estiva afferma Paolo Pesciatini, e, ricordando come anche quest’anno il nostro litorale ha ricevuto 4 bandiere Blu per la balneazione, il calendario degli eventi della manifestazione è ancora più ricco rispetto al passato, grazie anche al contributo delle Associazioni di Categoria Confesercenti e Confcommercio, al pari degli Enti locali del litorale.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale che ha investito per realizzare tutta una serie di eventi in cui la qualità ha un ruolo preminente per soddisfare le esigenze di tutte le età e noi, come Fondazione Teatro Verdi, dice Maria Paoletti Tangheroni – siamo lieti di evidenziare come si siano privilegiate le eccellenze artistiche cittadine”.

“Un calendario di eventi ricchissimo per il quale posso asserire che lo sforzo economico denota l’attenzione della nuova Giunta verso il litorale e noi come Teatro Verdi vogliamo ribadire dice Silvano Patacca – che non svolge solo la funzione di Direzione Artistica, ma anche di promuovere un Talent Show in Piazza Gorgona con la Finale in programma domenica 18 agosto con la presenza di Paolo Conticini, mentre tutti gli altri eventi vedono un cartellone che posso tranquillamente dire abbia pochi rivali sul litorale tirrenico”.

“La diversità degli appuntamenti evidenziata nella brochure conferma come l’edizione 2019 di “Marenia non solo Mare” sia un appuntamento rivolto ad ogni fascia di età – dice Maria Punzo – per cui in quattro mesi vi saranno spazi che potranno soddisfare le esigenze di ognuno”.

“Mi unisco al plauso all’amministrazione comunale ed al Teatro Verdi per lo splendido programma presentato per una Manifestazione che vede sempre la Camera di Commercio come partner dell’iniziativa, – afferma Claudia Martelli – con la convinzione che un cartellone di tale spessore non possa che essere un chiaro richiamo turistico sia per i residenti che per coloro che scelgono il nostro litorale per le loro vacanze, così da valorizzare lo stesso sempre più nel corso degli anni”.