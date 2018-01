Presentata l’ottava edizione del campionato di fondo di Canottaggio sul Canale dei Navicelli

PISA – Si è svolta sabato 20 gennaio la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione dei Campionati di fondo di canottaggio presso la Sede Navicelli SpA.

Antonio Giuntini, il presidente del comitato organizzativo ha illustrato il percorso di 6 km che sarà fatto dai partecipanti nelle giornate del 27 e 28 gennaio.

Molta attenzione è stata posta negli anni con l’alta partecipazione alla manifestazione.

Il canottaggio mette in risalto l’antico splendore della città di Pisa che nelle acque d’Italia è ricordata come storica regata di cui tutt’oggi si continua a celebrarne l’importanza.

“Una gara aperta a tutti – sostiene il presidente – parteciperanno ragazzi, adulti ed anziani. Sarà un inno allo sport e alla vita”.

Le categorie in gara saranno suddivise in Allievi – Cadetti – Ragazzi – Junior – Under 23 – Senior – Pesi Leggeri e Master sia maschili che femminili e le specialità saranno il doppio, il quattro senza, il quattro di coppia e l’otto.

A presenziare la gara ci sarà tutto il Consiglio della Federazione Italiana Canottaggio presieduto da Giuseppe Abbagnale.