Presentata a Pisa la festa della 46esima con la Frecce Tricolori

PISA – Presentata lunedì 26 marzo presso la Sala di Giunta di Palazzo Gambacorti la cerimonia di mercoledì prossimo 28 marzo in occasione del 95.mo Anniversario della Fondazione dell’Aeronautica Militare (1923-2018), alla presenza del Vice Sindaco Paolo Ghezzi e del Generale di Brigata Aerea Girolamo Iadicicco, Comandante 46.ma Brigata Aerea e Presidio Militare di Pisa.

La celebrazione sarà anticipata domani 27 Marzo dall’atterraggio alla 46.ma Aerobrigrata delle Frecce Tricolori con successiva apertura della base ai ragazzi delle Scuole elementari e medie che hanno aderito all’iniziativa attraverso il Provveditorato, che potranno pertanto visitare la mostra storica di velivoli della 46.ma Brigata Aerea e mezzi VV.FF. ed assistere a dimostrazioni di caricamento mezzi su velivoli C130J.

“Le frecce tricolori arriveranno alle 10 – dice il Generale della 46esima Brigata Aerea Girolamo Iadicicco – ed è un evento aperto solo alle Scuole Elementari e Medie con la possibilità per gli studenti di conoscere i piloti, i quali poi faranno un volo ricognitivo in vista della cerimonia di mercoledì”.

“Dopo la cerimonia per le Scuole, mercoledì avremo la celebrazione per tutta la città in occasione del 95.mo Anniversario della Fondazione dell’Aeronautica Militare dice il Vice Sindaco Paolo Ghezzi – attraverso un Alzabandiera in Ponte di Mezzo alle ore 11 cui seguirà alle 11.30 la cerimonia celebrativa presso la Sala delle Baleari alla presenza di Sindaco, vice Sindaco e del Prefetto, per poi assistere alle ore 12.30 ad uno spettacolo delle Frecce Tricolori con un passaggio sui Lungarni e Ponte di Mezzo, un evento che non comporterà alcun disagio per la cittadinanza, fatte salve due brevi chiusure al traffico del Ponte di Mezzo in occasione dell’Alzabandiera e del successivo passaggio dei velivoli”.