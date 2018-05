Presentati gli eventi 2018 al Bagno degli Americani di Tirrenia

TIRRENIA – Con l’estate 2018 ormai in arrivo partono gli appuntamenti al Bagno degli Americani di Tirrenia anche quest’anno firmati Cineclub Arsenale.

di Antonio Tognoli

Gli eventi sono stati presentati con una conferenza stampa a cui hanno partecipato i responsabili Davide Bani e Alberto Gabrielli e il cantante Francesco Bottai che ha allietato la presentazione con brevi momenti musicali. Con loro Massimiliano Mattei per Happy Wheels ASD atleta azzurro che ha rappresentato l’Italia ai mondiali di Surf a San Diego nel 2017.

Alla stesura del calendario al Bagno degli Americani quest’anno ha infatti partecipato l’associazione di Surf4All istruttori specializzati che proporranno lezioni di sport acquatici a chi vuole vivere il mare senza barriere. È la prima realtà italiana di adaptive surf. Tuttocio’ verrà spiegato nell’open day del 2 giugno si inizierà alle ore 9 con un incontro di preparazione. Alle ore 10.30 prove di surf e sup fino al pranzo delle 13.30. L’attività perseguita alle 15.30 e alle 18 tutto si concluderà con il brindisi alla stagione sotto il gazebo.

Confermati i concerti all’alba il 24 giugno il 15 luglio e il 5 Agosto. Tornerà anche la Luminara sul mare il 17 giugno una serata a lume di candela sulla spiaggia con lo spettacolo delle luci naturali nella serata di San Ranieri patrono della città di Pisa. I puntini luminosi delle stelle e le centinaia di lumini creeranno l’atmosfera magica.

Torneranno i fuochi di artificio il 4 Luglio lo show pirotecnico viene proposto ogni anno ormai nel giorno dell’indipendenza.

In calendario anche il “Cinema degli Americani: sapore di mare” con 5 giorni di proiezioni su maxischermo gonfiabili dal 23 al 26 luglio.

Dal 11 al 18 agosto sarà la mezza estate la protagonista con la spiaggiata spaghetti e chitarra una Jim session con performance live aperta ai musicisti e appassionati.

Il live in riva al mare sarà ancora un punto di forza del calendario estivo: tutti i giovedì sera, dal 28 giugno al 23 agosto, il produttore e fonico del SAM recording studio di Lari Andrea Ciacchini organizzerà serate di musica, dal blues all’elettronica, dal cantautorato al jazz, con formazioni minimali (one man band, duo e trio). Ci saranno Francesco Bottai(ex Gatti mezzi) con Nico Gori (musicista jazz di fama internazionale che ha collaborato con Stefano Bollani, Chicago Underground, Gino Paoli e altri), Roberto Luti (chitarrista blues che ha vissuto tra Livorno e New Orleans, membro dei Play For Change), i Dust and The Dukes(vincitori del Rock Contest di Controradio edizione 2017), Daniele Gigli (one man band blues) e Antonio Gramentieri(chitarrista e autore per “Sacri Cuori” e “Don Antonio”, che ha collaborato con Hugo Race, Alejandro Escovedo, Dan Stuart, Terry Lee Hale e Richard Buckner), Niki La Rosa, (musicista busker in bilico tra folk, blues e cantautorato).

Non mancheranno i momenti dedicati alla salute in collaborazione con gli Amici Sms Biblio e il piano bar di Doady Giugliano.