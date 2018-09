Presentato all’Arena il Pisa 2018-19. Mister D’Angelo: “La squadra darà tutto quello che ha”

PISA – Oltre 5.000 persone hanno salutato il Pisa Sc 2018-19 targato Luca D’Angelo e Roberto Gemmi rispettivamente il nuovo allenatore e il nuovo Ds.

di Antonio Tognoli

Per i due un compito non facile far dimenticare le delusioni della scorsa stagione. Il Pisa Sc ha dimostrato nelle gare di Coppa però di esserci di combattere di essere una squadra di categoria, “cazzuta” come piaceva chiamarla qualcuno del nostro recente passato e come piace a tutti i tifosi. Quest’anno a differenza dello scorso anno non partiamo come favoriti ma a fari spenti e forse con qualche mugugno di troppo.

Alle ore 20.45 inizia la presentazione all’americana con la voce dell’Arena Marco Guidi. Il primo ad essere presentato il portiere Stefano Gori, l’ultimo il capitano Davide Moscardelli che all’applausometro vince davanti a Di Quinzio e Zammarini. Non ha rilasciato dichiarazioni il nuovo arrivato in casa nerazzurro Daniele Liotti che ha scelto la maglia numero 19.

Tuttociò non può che aiutare la squadra dj mister Luca D’Angelo che ha voluto rassicurare tutti: “La squadra in campo darà tutto quello che ha”, ha detto il mister Luca D’Angelo.

“Non vediamo l’ora di iniziare un grande in bocca a lupo a tutti e forza Pisa sempre”, ha affermato il Ds Roberto Gemmi autore del mercato nerazzurro

Il primo a parlare per quanto riguarda i giocatori è Samuele Birindelli: “È un onore per me vestire questa maglia e così anche per i miei compagni. Stiamo lavorando per farvi divertire”.

“Grazie a tutti i tifosi per essere qui stasera lavoreremo per darvi delle soddisfazioni”, ha detto l’eroe dell’estate nerazzurra Roberto Zammarini decisivo nella vittoriosa trasferta del Tardini in Coppa Italia.

A ripetere il concetto di mister D’Angelo il centrocampista austriaco Robert Gucher: “Grazie a tutti. Noi come squadra ce la metteremo tutta fino alla fine per farvi gioire”.

Visibilmente emozionato il numero 30 Alessandro De Vitis: “Un emozione vera questa presentazione che lo scorso anno attivando in ritardo mi ero perso ma quest’anno mi sono rifatto con gli interesssi”.

Presentato per ultimo il bomber Davide Moscardelli: “Grazie a tutti di essere qui, ho molta esperienza ma riesco ancora ad emozionarmi a vedere questo spettacolo. Grazie di cuore.”

La serata di è chiusa con la squadra che si è unita la pubblico cantando saltando e ballando.

La Rosa 2018-19

1 Stefano Gori

2 Samuele Birindelli

3 Fabrizio Brignani

4 Fabrizio Buschiazzo

5 Roberto Zammarini

6 Alberto Masi

7 Iacopo Cernigoi

8 Nicolas Izzillo

9 Davide Moscardelli

10 Davide Di Quinzio

11 Luigi Cuppone

12 Andrea D’Egidio

13 Andrea Meroni

14 Marius Marin

19 Daniele Liotti

22 Daniele Cardelli

23 Francesco Lisi

24 Claudio Maffei

26 Gaetano Masucci

27 Robert Gucher

30 Alessandro De Vitis

31 Michele Marconi