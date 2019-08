Presentato ufficialmente il Pisa Sc. Foto e video

PISA – È stato presentato ufficialmente il Pisa Sc 2019-2020 che tra poche ore inizierà la sua avventura nel campionato di Serie B BKT nell’Open Day di venerdì 23 agosto alle ore 21 contro il Benevento di Filippo Inzaghi.

di Antonio Tognoli

La serata è stata presentata da Marco Guidi lo speaker ufficiale dell’Arena voce di PuntoRadio, la radio ufficiale del Pisa Sc per la stagione che sta per iniziare.

PRESENTAZIONE ALL’AMERICANA. I giocatori sono stati presentati in ordine numerico fatta eccezione per capitan Moscardelli presentato per ultimo. Lo sponsor ufficiale sulle maglie dei giocatori nerazzurri è la Cooperativa Sociale Paim che comparirà sulle casacche nerazzurre del Pisa anche in occasione della prima del campionato di serie B contro il Benevento.

FESTA SOTTO LA NORD. Rispetto alla scorsa stagione tutti i protagonisti sono saliti dalle scalette degli spogliatoi e si sono recati sotto la Curva Nord e non a centrocampo come nelle altre occasioni.

COMPLEANNI. Applausi per Aureliano Nardini lo storico “Vocina” che nei giorni scorsi ha compiuto gli anni. Auguri al piccolo Martino Marconi dei Supporters

LA ROSA E LA NUMERAZIONE DEL PISA 2019-20. 1 Stefano Gori, 2 Samuele Birindelli, 4 Francesco Belli, 5 Luca Verna, 7 Nicholas Siega, 8 Nicolas Izzillo, 9 Davide Moscardelli, 10 Davide Di Quinzio, 11 Mattia Minesso, 12 Andrea D’Egidio, 13 Andrea Meroni, 14 Marius Marin, 15 Ramzi Aya, 16 Elia Giani, 19 Daniele Liotti, 21 Marco Pinato, 22 Simone Perilli, 23 Francesco Lisi, 26 Gaetano Masucci, 27 Robert Gucher, 28 Gianmarco Ingrosso, 29 Raul Asencio, 30 Alessandro De Vitis, 31 Michele Marconi, 32 Massimiliano Pesenti, 33 Simone Benedetti, 36 Tommaso Fischer

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

SLO Nicola Barsotti

Collaboratori societari: Luca Geri e Gianluca Vanni

Vice delegato alla sicurezza: Sergio Agostini

Delegato alla sicurezza: Roberta Castellini

Area Marketing Biglietteria: Flavia Martellacci

Responsabile Marketing: Mattia Todaro

Direttore Area Comunicazione: Riccardo Silvestri

Direttore Amministrazione Finanza e Controllo: Giuseppe Vannucchi

Direttore Risorse Umane – Organizzazione: Antonio Cifaldi

AREA TECNICO – SPORTIVA

Segretario Settore Giovanile: Giovanni Riccio

Responsabile Settore Giovanile: Umberto Aringhieri

Responsabile Scouting: Mariano Armonia

Team Manager: Ivan Serra

Segretario Sportivo: Bruno Sabatini

Direttore Organizzativo: Daniele Freggia

STAFF LOGISTICO, MEDICO E TECNICO

Staff Logistica Magazzino: Claudio Del Guerra, Andrea Patti, Itana Ricci, Mario Di Lorenzo.

Recupero infortunati: Lorenzo Ferrari

Massaggiatore: Gabriele Pigneri

Massofisoterapista: Remigio del Sole

Lo staff medico composto dai dottori: Cataldo Graci, Giuseppe Lioci, Virgilio Di Legge, Paolo Ballestracci.

Preparatore Atletico: Marco Greco

Preparatore Portieri: Claudio Rapacioli

Allenatore in Seconda: Riccardo Taddei

Allenatore: Luca D’Angelo