Prima presentazione pisana per “SuperG” di Chiara Cini alla Feltrinelli

PISA – Prima presentazione pisana per “SuperG”, l’ultimo libro per bambini della giornalista pisana Chiara Cini, dopo l’uscita in anteprima al Salone del Libro di Torino.

L’appuntamento è alla libreria Feltrinelli, in corso Italia, alle ore 17.30 di sabato 9 giugno.

Chiara Cini e Roberta Galeotti, che ha curato le illustrazioni, saranno intervistate da Sara Ferraioli e guideranno i piccoli lettori, assieme ai genitori, alla scoperta di una storia fortemente attuale, che affronta molti elementi di discussione: dalle difficoltà di dialogo in famiglia, ai bisogni nuovi dei bambini legati all’immedesimazione col mondo virtuale.

Pubblicato da MdS editore nella collana Cuccioli, “SuperG” ha come protagonista Giorgio, un bambino di dieci anni che vorrebbe passare la giornata ai giochi elettronici, con il disappunto dei suoi genitori che si rifiutano anche di comprargli una consolle nuova.

Per questo si sente “un perdente”, preso in giro dai compagni; l’unico con cui si confida è il suo avatar, che ha chiamato appunto SuperG. Sarà un tema svolto a scuola a far esplodere questo suo disagio e i genitori, con l’aiuto della maestra, dovranno decidere il da farsi: si arrabbieranno o troveranno una brillante idea che funzioni per tutti?

A fornire una soluzione inaspettata quanto originale uno youtuber famoso, che aiuterà a ritrovare la pace con un video di successo.

Il tutto ruota attorno al mondo della scuola, chiamato spesso ad osservare le criticità emotive ed affrontare bullismo e cyberbullismo. Ma parla anche di consumismo e di scelte genitoriali, qua affrontate senza facili schematismi.

Oltre ad essere una storia che pone il bambino al centro, in modo fresco e doverosamente divertente.