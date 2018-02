Presentazione e trattamento di Shiatsu. A Pontedera in programma sabato 24 e mercoledì 28

Pontedera – Sabato 24 febbraio alle ore 17,00 e mercoledì 28 febbraio alle ore 19,00 presso “Paolo Francini Ginnastiche e Massaggi” in Via Tosco Romagnola 201C a Pontedera si terrà un incontro gratuito di presentazione di Shiatsu. I partecipanti all’incontro potranno ricevere, su appuntamento, un trattamento gratuito.

Lo Shiatsu è un’Arte Corporea di origine giapponese che attraverso specifiche modalità di contatto con i palmi delle mani e con i pollici favorisce un cambiamento positivo e un riequilibrio profondo dell’organismo di chi lo riceve. Lo Shiatsu è sempre piacevole e sicuro da ricevere, caratterizzato da una tecnica dolce e non-invasiva ed è adatto a tutti. Lo Shiatsu valorizza le peculiarità di ogni persona generando una migliore qualità della vita, qualsiasi sia l’età, la condizione e lo stato di salute.

A tenere la presentazione, e poi i corsi, gli istruttori qualificati della Scuola Shen Ming, Luciano Marconcini e Federico Triana. Il corso Base dura 48 ore suddivise in quattro weekend. La Scuola Shen Ming opera dal 2001 nell’ambito delle discipline orientali per il miglioramento e mantenimento della salute. In particolare si occupa di Tui Na, Qi Gong, Tai Chi Chuan e Shiatsu e propone percorsi di formazione sia a livello amatoriale sia a livello professionale.

I corsi sono rivolti a chi desidera imparare un efficace metodo corporeo per ripristinare e mantenere la salute e agli operatori del settore Benessere/Salute che vogliono ampliare le proprie competenze con l’Arte dello Shiatsu. Ma anche a chi semplicemente è interessato ad intraprendere un percorso per conoscere se stesso ed aiutare gli altri. Il Corso di Base costituisce il primo livello del percorso formativo offerto dalla Scuola e può essere frequentato sia da chi si avvicina per la prima volta allo Shiatsu e vuole acquisire una visione più approfondita e competenze amatoriali, sia da chi desidera intraprendere un percorso di formazione per diventare ‘Operatore Professionale Shiatsu’. Il corso alterna spiegazione teoriche all’insegnamento delle tecniche e la pratica a coppie. Durante le lezioni vengono svolti anche degli esercizi di rilassamento e di percezione che consentiranno all’allievo di migliorare la pratica dello Shiatsu, sia nel suo aspetto più tecnico che nel suo aspetto più interiore.