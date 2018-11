Ha preso il via al PalaCongressi l’edizione 2018 del Pisa Book Festival

PISA – Ha preso il via oggi venerdì 9 e si chiuderà domenica 11 novembre, il Pisa Book Festival, al PalaCongressi di Pisa. L’appuntamento tradizionale d’autunno con i libri e gli editori indipendenti anche quest’anno sarà ideato e diretto dall’editrice Lucia Della Porta e promosso e sostenuto da Fondazione Pisa, Regione Toscana e Comune di Pisa.

Per tre giorni il Palazzo dei Congressi di Pisa, con i suoi accoglienti spazi espositivi e le otto sale per incontri e dibattiti, diventa la casa in Toscana per oltre 150 editori provenienti da tutta Italia, che porteranno i loro autori e i loro libri, proponendo al pubblico una offerta culturale che spazia dai romanzi all’attualità, dai libri di storia alla musica, lo sport, l’arte. Una sezione speciale è quella Junior dedicata ai più piccoli, dove espongono i migliori editori indipendenti per bambini e dove si svolgeranno anche laboratori di lettura e disegno.

Per facilitare la partecipazione il Festival ha organizzato un servizio di navette gratuito con il Pisa Book Train dal centro città con corse regolari dalle 9.30 alle 20.30.