Ha preso il via a Pontedera Expo Motori

PONTEDERA – Apre all’insegna dell’ottimismo la 13° edizione di Expo Motori alla presenza del Sindaco Di Pontedera Simone Millozzi e del Vice Sindaco Angela Pirri.

Expo Motori che si protarrà fino al 1 Maggio con ingresso dalle ore 10 alle ore 23 fatta eccezione per il 1 maggio in cui i cancelli chiuderanno alle ore 20.

Come sempre Expo Motori non deluderà i propri visitatori e affezionati delle 2 e 4 RUOTE. Circa 70 espositori suddivisi in concessionarie, accessori per la moto, accessori e abbigliamento per motociclisti

Una delle novità è organizzata dalla Polizia Locale della Valdera, un corso di guida sicura per tutti al fine di istruire all’educazione stradale. Come gli anni precedenti, si annovera la moto terapia. Spettacoli espositori e passione per le 2 e 4 ruote, questi sono gli ingredienti per far si che Expo Motori possa superare il il successo del 2017

Per quanto riguarda il serale, come sempre dedicato alla musica ed anche qui abbiamo una splendida iniziativa, lunedi 30 ci sarà una DJ Set con Andrea Damante.

Costo del biglietto intero 10 ridotti € 8,00 scaricabile dal sito www.expomotori.com bambini fino a 6 anni gratis