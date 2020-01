Primavera sconfitta a Parma ma in crescita

PARMA – Importante test amichevole per la Primavera nerazzurra ospite questo pomeriggio del Centro Sportivo di Collecchio: i ragazzi di mister Francesco Baiano, sotto gli occhi del Presidente Giuseppe Corrado, hanno affrontato il Parma che milita nel campionato Primavera 1.

Il risultato finale ha visto i gialloblù padroni di casa imporsi per 2-0 grazie ad una rete per tempo (6′ e 90′); i nerazzurri si sono comunque ben disimpegnati dimostrando dei passi in avanti nel loro percorso di crescita.

PARMA – PISA 2-0

PARMA: Rinaldi (70′ Agazzi), Radu (70′ Hien Sie), Casarini, Ankrah, Bane (62′ Jodar), Di Maggio, Goglino, Kosznosvsky (62′ Trezza), Artistico (85′ Davordzie), Camara (12′ D’Aloia), Adorante (26′ Piazza). All. Veronese

PISA: Balli, Carelli (72′ Di Muni), Pascaldi, Arapi (70′ Penco), Galligani (77′ Pagliai), Masetti, Caradonna (46′ Di Benedetto), Montanino, Panattoni (77′ Orsucci), Iovino (46′ Buffa), Seriani (41′ Campigli). A disp. Iacopini, Liberati, Soldani, Rossi, Failla. All. Baiano

ARBITRO: Sig. Di Piacenza di Parma

RETI: 6′ Artistico, 90′ Davordzie