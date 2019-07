Primavera TIM Cup, il via il 25 settembre. Il Pisa entra in gioco al primo turno

PISA – La Primavera TIM Cup prenderà il via il 25 settembre per la stagione 2019-2020. Il Pisa Sc di mister Ciccio Baiano entrerà in gioco al primo turno eliminatorio che coinvolge le squadre classificate dal decimo al tredicesimo posto nello scorso Campionato Primavera 1, le neopromosse e tutte le società che prenderanno parte al Campionato Primavera 2.

Le teste di serie entreranno in gioco negli Ottavi di finale.

Queste le date definite dalla Lega Serie A, qui il programma del campionato.

PRIMAVERA TIM CUP (COPPA ITALIA) 2019-2020. IL CALENDARIO

Primo turno eliminatorio: mercoledì 25 settembre 2019

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30 ottobre 2019

Ottavi di finale: mercoledì 18 dicembre 2019

Quarti di finale: mercoledì 29 gennaio 2020

Andata semifinali: mercoledì 5 febbraio 2020

Ritorno semifinali: mercoledì 19 febbraio 2020

Finale: venerdì 10 aprile 2020

REGOLAMENTO. Come per la Coppa Italia nazionale tutti i turni della Primavera TIM Cup 2019-2020 sono in gara secca, con tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di parità, fatta eccezione per le semifinali che si giocano su andata e ritorno. Il sorteggio del tabellone sarà effettuato successivamente