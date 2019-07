Primo allenamento a Montecatini per il Pisa Sc

PISA – Primo allenamento della nuova stagione per il Pisa Sporting Club impegnato in questo breve pre-ritiro a Montecatini Terme.

Sul campo del Centro Sportivo “La Palagina” i nerazzurri hanno lavorato agli ordini del tecnico Luca D’Angelo in una seduta di avvio di questa lunga fase di preparazione precampionato. Parte atletica, esercizi con il pallone e poi una serie di partitelle su campo ridotto prima del ‘rompete le righe’.

Domattina squadra di nuovo in campo per una seduta prettamente atletica e quindi, dopo il pranzo di gruppo, la partenza in pullman verso Storo: in Valle del Chiese i nerazzurri resteranno fino a lunedì 29 luglio.