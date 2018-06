“Pro Loco Giovanissimi” il progetto presentato a Volterra

Volterra –

Il Progetto presentato dalla Pro Loco Saline alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, finalizzato all ‘elezione di un piccolo consiglio di bambini denominato “ Pro Loco Giovanissimi” che affiancherà il Consiglio della Pro Loco e quello della Pro Loco Giovani nelle varie attività sociali, culturali e ricreative che verranno proposte alla popolazione si è concluso .

Giovedì 14 Giugno p.v alle ore 17,30 nella piazza dell’Orologio avverrà la cerimonia di insediamento alla presenza delle autorità locali.

La Pro Loco Giovanissimi , che durerà in carica per un anno, è formata da un Presidente , un vice- presidente e 3 consiglieri che sono stati eletti tramite votazione avvenuta al termine del progetto stesso. I quattro candidati Presidenti dopo aver progettato il proprio programma elettorale insieme ai Consiglieri della propria lista, lo hanno esposto all’assemblea dei bambini riunita nell’atrio della Scuola Primaria del paese. Successivamente si sono svolte le elezioni e i bambini si sono recati al seggio elettorale dove hanno espresso il loro voto su una scheda riportante i quatttro simboli dei candidati, in una cabina appositamente progettata e costruita dal custode Francesco.

Dopo l’insediamento , con scadenza bimensile, il Mini Consiglio avrà a disposizione la sede dell’associazione per riunirsi e parlare di problematiche, proporre attività . Le loro proposte saranno poi presentate e discusse all’interno del consiglio generale della Pro Loco , il quale ha stanziato una cifra per attuare ciò che i bambini chiedono.

Il “ Presidentino” e il Consiglio saranno presenti a tutte le attività istituzionali dell’associazione.

La scelta effettuata dalla Pro Loco ha lo scopo di avvicinare i bambini al paese e il paese ai bambini, cercare di capire attraverso le loro richieste problemi più grandi a volte sottovalutati e sviluppare nei piccoli il senso di appartenenza ad una comunità e ad un luogo che fa parte della nostra storia, della nostra cultura , che dobbiamo amare e dove vogliamo vivere.

Si ringrazia della collaborazione la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Volterra le insegnanti della Scuola Primaria di Saline,i bambini e i loro genitori , il Professor Luca Mori e , naturalmente, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per aver reso possibile tale attività.