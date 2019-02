Pro Piacenza escluso dal campionato di serie C. Ecco come cambia la classifica. In quattro al comando

PISA – Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha deliberato l’esclusione dal campionato della società Pro Piacenza e in conseguenza di questa decisione ha deciso che, a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati; e che a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio 2019.

di Antonio Tognoli

Tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

PENALIZZATE CUNEO E LUCCHESE. La classifica del girone A oltre all’esclusione della Pro Piacenza ha subito vari cambiamenti per le decisioni del Tfn Tribunale Federale Nazionale che ha sancito otto punti di penalizzazioni al Cuneo alla Lucchese e appunto allo stesso Pro Piacenza per il caso fideiussioni non sostituite. Il Cuneo scende in classifica da 26 a 18 punti (con un cumulo di 15 punti di penalizzazione), la Lucchese passa da 18 a 10 punti (con un cumulo di 16 punti di penalizzazione). Inoltre con il pronunciamento del Giudice Sportivo in merito all’esclusione dal campionato della Pro Piacenza sono stati annullati tutti i risultati del girone d’andata fatti dagli emiliani mentre nel girone di ritorno sara assegnato il 3-0 a tavolino a favore degli avversari che in calendario risultano gli avversari del club appena escluso.

IN QUATTRO AL COMANDO. Sono adesso quattro le squadre al comando Pro Vercelli, Piacenza Entella ed Arezzo a quota 46 punti. Siena 41, Carrarese e Pro patria appaiate a 40 punti seguiti dal Pisa Sc a quota 39. Novara 35, Pontedera 33, Gozzano 30, Olbia 27, Alessandria e Juventus U23 26, Pistoiese 24, Cuneo 21, Albissola 19, Arzachena 17, Lucchese 10, Pro Piacenza 0 ed esclusa dal campionato.