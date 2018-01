Il Prof. Roberto Battiston alla Scuola Normale di Pisa

PISA – Il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Professor Roberto Battiston inaugura la stagione 2018 de “I Venerdì della Normale”.

Venerdì 12 gennaio alle ore 16.30, nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, Battiston tiene una conferenza aperta a tutto il pubblico sul tema: “L’esplorazione umana dello spazio: limiti e prospettive”.

Il presidente dell’ASI, a cui è stato recentemente intitolato un asteroide (il 21256 Robertobattiston), è stato allievo della Scuola Normale: del corso ordinario dal 1975 al 1979 e del Corso di Perfezionamento dal 1980 al 1983.

Battiston parlerà di un tema affascinante come la vita dell’uomo su altri pianeti, alla luce delle più recenti scoperte e di nuove dinamiche sopraggiunte, tra cui i finanziamenti alla ricerca spaziale.

“L’irruzione dei privati in un settore da sempre monopolio delle agenzie spaziali – afferma Battiston – sta cambiando le prospettive, e il fattore economico è sempre più presente nei piani e nelle strategie di chi oggi vuole esplorare un altro corpo celeste. Eppure lo spazio oggi è come non mai presente nei nostri pensieri, nella cultura, nell’arte, nonché, evidentemente, nei piani delle agenzie spaziali. È come se il pianeta ci stesse davvero un po’ troppo stretto. Ma cosa serve per andare su Marte o per installare una base sulla Luna? Quali sono le sfide che devono essere affrontate? Chi rimetterà piede per primo su un altro corpo celeste? Perché lo vogliamo fare, con quali obiettivi?”.