Professione Barman. Il corso promosso dalla Federazione Italiana Barman

Pontedera – La Federazione Italiana Barman offre un’opportunità per accrescere la propria professionalità con il nuovo corso “Bartender Base Miscelazione Internazionale” .

A partire da lunedì 15 gennaio alla Scuola Tessieri a Ponsacco, si terrà un corso di 40 ore di lezione per un percorso formativo affascinate e completo che permetterà ai corsisti di scoprire tutti i segreti del buon barman, dagli strumenti del mestiere (ad ogni partecipante sarà consegnata una valigetta personalizzata FIB con tutto l’occorrente) alle principali tecniche di miscelazione.

Per partecipare non è necessaria nessuna precedente esperienza. Al termine del corso esame finale, il cui superamento da diritto all’iscrizione all’albo, con pagina dedicata e foto sul sito FIB Italia. Iscrizioni ancora aperte, tutte le info scrivendo a segreteria@fibtoscana.it, chiamando il 370 1364641 o visitando il sito di Academy FIB Toscana www.fibtoscana.it.

Il calendario prevede la partenza per lunedì 15 gennaio, per 10 lezione ogni lunedì e mercoledì dalle 19 alle 23 alla Scuola Tessieri via Milano 24 a Ponsacco.