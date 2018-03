Progetto 3P, il Pisa ospite all’ ITIS Da Vinci

PISA – I valori dello sport applicati alla vita di tutti i giorni, ai rapporti con amici e insegnanti e il tema della sicurezza nelle manifestazioni sportive. Questi gli argomenti sul tavolo del dibattito organizzato presso l’Istituto Tecnico “Leonardo Da Vinci” di Pisa nell’ambito delle iniziative collegate al Progetto 3P.

Grazie alla preziosa collaborazione e condivisione di tutto il personale docente coordinato dal Preside Fortunato Nardelli la società nerazzurra ha potuto dunque rappresentare alle classi prime dell’istituto gli aspetti fondamentali di questo progetto che ruota attorno a 3 punti cardine: Patto, Passione e Partecipazione.

A parlare ai giovanissimi studenti il Responsabile del Settore Giovanile nerazzurro Luca Giannini, il Vice Questore Paolo Pizzimenti, lo S.L.O. della società nerazzurra Nicola Barsotti e il Delegato alla Sicurezza Roberta Castellini che hanno parlato delle loro esperienze confrontandosi con quelle dei ragazzi e puntando l’attenzione sulla volontà di cambiare anche il modo di andare allo stadio per riportare il calcio ad una dimensione di partecipazione di tifosi e famiglie, per vivere la passione sportiva in libertà ed in sicurezza.

Prossimo appuntamento all’Istituto Tecnico “Da Vinci” giovedì 5 aprile.

Foto Pisachannel