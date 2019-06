Progetto “C’è Luisa?”. Confesercenti aderisce con 15 attività commerciali

PISA – Sono già 15 le attività commerciali di Confesercenti Toscana Nord che hanno aderito in maniera ufficiale al progetto “C’è Luisa?” per aiutare le donne e ragazze che si trovano in una situazione di disagio dalla quale vogliono uscire con discrezione ed in sicurezza.

Con la domanda “C’è Luisa?” le donne possono rivolgersi allo staff e ottenere un aiuto immediato e discreto. L’iniziativa era stata presentata la settimana scorsa a Palazzo Gambacorti dagli assessori Giovanna Bonanno e Gianna Gambaccini e dai consiglieri comunali Alessandro Bargagna e Laura Barsotti. Le attività indicate da Confesercenti Toscana Nord riceveranno grazie alla Società della Salute il “Kit c’è Luisa”. “Ringraziamo gli assessori Gambaccini, Bonanno ed il capogruppo Bargagna per averci coinvolto in questo progetto – spiega Giulia Antonelli, componente del direttivo imprenditoria femminile di Confesercenti Toscana Nord e rappresentante dell’associazione nel consiglio per le Pari Opportunità -. Appena abbiamo sottoposto l’idea ai nostri colleghi la risposta è stata immediata. Ecco quindi i nomi delle prime attività che hanno deciso di aderire, nomi che abbiamo già inviato al Comune; attività che coprono tutto il territorio, dal centro storico all’aereoporto, del litorale al parco di San Rossore e alle periferie”. “Anche presso la nostra sede di via Ponte a Piglieri – aggiunge il responsabile area pisana Simone Romoli – avremo a disposizione il kit (per informazioni 050888000 e pisa@confesercentitoscananord.it) e siamo già in contatto con gli ideatori del progetto per organizzare la formazione degli imprenditori presso le nostre sedi.

Ecco infine le attività aderenti al progetto “C’è Luisa”: B&B Cuore di Pisa piazza San Frediano, Cibo & Co via Porta a Mare, Centro Visite Parco San Rossore, Bagno Impero Marina di Pisa, Magie Noir Abbigliamento Marina di Pisa via Repubblica Pisana, Agenzia Immobiliare Ubimaior Vertice via Queirolo, Il Crudo piazza Cairoli, L’insalateria lungarno Pacinotti, Ir Tegame Calambrone Eliopoli Shop Center, Ir Poncino piazza Garibaldi, Emporio Armani via Oberdan, New Fashion Gate Aeroporto di Pisa, Barrique via Cavalca. Anita Osteria piazza del Pozzetto, ReMax Tower via Matteucci.