Progetto Stadio. Serfogli: “La prossima settimana la stima, entro la fine del 2018 l’inizio dei lavori”

PISA – Intervento telefonico importante e oltremodo sintetico al Nerazzurro di Massimo Marini su GTV è stato quello dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Andrea Serfogli, che ha fatto il punto sulla questione della ristrutturazione dell’Arena Anconetani.

di Maurizio Ficeli

“Innanzitutto conto che la stima dello stadio possa arrivare entro la prossima settimana, dopodiché sono in programma due consigli comunali, uno il 22 e l’altro il 27 marzo, dove potrà essere assunta la delibera di alienazione per poi poter avviare la variante urbanistica ed il conseguente avvio della gara. Riguardo alle integrazioni, queste sono state acquisite dagli uffici comunali e sono in fase di esame e vertono su modifiche riguardanti mobilità e parcheggi”.

Serfogli prova ad azzardare delle previsioni sul l’inizio dei lavori, cosa non facile visto che ci sono di mezzo le elezioni: “È difficile fare delle previsioni, io sarei molto contento se le procedure autorizzatorie si concludessero entro la fine del 2018 e poi da li dovrebbero avere inizio i lavori”.