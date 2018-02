Pronti i permessi per il distributore a Marina di Pisa

PISA – Tutti i permessi per costruire il nuovo distributore a Marina di Pisa (dovrebbe sorgere adiacente all‘area camper sul Viale D’Annunzio, Bocca d’Arno), sono stati concessi.

Così, in sintesi, l’Assessore Ylenia Zambito durante la seduta della Commissione Urbanistica del Comune, in risposta ad una interrogazioni del consigliere Nicola Pisani (Pd) e ad una della consigliera Valeria Antoni (M5S).

“Gli uffici – ha poi aggiunto l’assessore Ylenia Zambito – hanno rilasciato i permessi a costruire il 15 dicembre del 2016. In particolare, il permesso a costruire a validità di un anno e qualora entro tale periodo non vi siano l’inizio dei lavori potrà essere rinnovato stante la situazione normativa attuale. Per l’inizio dei lavori i titolari devono presentare al Suap (Sportello unico per le attività produttive) la richiesta di autorizzazione all’attività. Non risulta che, ad oggi, tale richiesta sia stata presentata. I titolari di questa autorizzazione hanno chiesto un incontro con l’Amministrazione Comunale che avverrà nei prossimi giorni”.

“È fondamentale – ha detto poi la consigliera Valeria Antoni (M5S) – per la comunità marinese che si parta celermente e in stagioni lontane da quella balneare”.

“Dopo non poche difficoltà – ha poi aggiunto Nicola Pisani (Pd) – e grazie al forte impegno del Comune, ora la parola passa ai proprietari dell’area. L’augurio che si possa presto realizzare questo distributore così tanto atteso dai cittadini del nostro litorale”.

Erano presenti anche i consiglieri comunali, Francesco Pierotti (Pd), Patrizia Bongiovanni (Pd), Giovanni Garzella (Pisa è) e Juri Dell’Omodarme (Art.1-Mdp), Presidente della Commissione Urbanistica del Comune.