Tutto pronto per Baby Paim a San Rossore

PISA – Nel verde del Parco di San Rossore, nei giardini di fronte al Casale La Sterpaia torna Domenica 10 giugno dalle 9,30 alle 12 tl’attesissimo Baby Paim.

Organizzato dalla Cooperativa Sociale Paim, l’evento gratuito, giunto alla sua tredicesima edizione, è diventato negli anni un appuntamento fisso per festeggiare la fine dell’anno scolastico per tutti i bambini di Pisa e provincia, un momento per stare insieme all’aria aperta.

Magia, clown, bolle di sapone, acrobazie aeree, con gli artisti della Scuola “Chez Nous,…Le Cirque!”.

Ma anche truccabimbi, pony, attività per tutti i bambini… e una gustosa merenda

Una mattinata di divertimento in mezzo alla natura per tutta la famiglia, da non perdere.