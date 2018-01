Tutto pronto per l’inaugurazione della biblioteca delle Officine Garibaldi. Un posto lettura per i disabili

PISA – Presentata mercoledì 17 gennaio presso le Officine Garibaldi la prossima apertura della nuova Biblioteca “Blog” che verrà inaugurata sabato 20 gennaio alle ore 15.30 quale ricollocazione della vecchia Biblioteca Provinciale chiusa ad avvenuta soppressione dell’Ente.

di Giovanni Manenti

IL PROGETTO. Si tratta di un progetto denominato “BLOG”, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza e rivolto in modo particolare ai giovani, che si pone come luogo di promozione culturale ed aggregazione sociale che possa avvicinare ogni persona alla lettura ed allo studio e fornire approfondimenti su varie tematiche grazie agli eventi ed alle realtà delle Officine.

PARLA IL SINDACO. “Sono contento che si possa inaugurare questa nuova struttura – afferma il Sindaco Marco Filippeschi – in chiave più moderna in quanto al momento in cui abbiamo difeso la Biblioteca Provinciale eravamo consapevoli di dover offrire un prodotto diverso e più aggiornato coi tempi. Siamo riusciti a salvare e rilanciare dentro questo contenitore multifunzionale attraverso la speranza di una interazione tra le varie Biblioteche a partire da quella Comunale per una migliore protezione e condivisione del patrimonio culturale da mettere in funzione per rilanciare questa esperienza a conferma che la volontà di agire in tal senso c’è sempre stata a dispetto di quanto qualcuno poteva pensare. Era difficile pensare che in una prima fase di sperimentazione di questa nuova struttura si potessero ottenere i risultati sinora già ottenuti”.

LA PAROLA A FREGGIA. “È vero che come ha detto il Sindaco che una delle priorità al momento della apertura di questa struttura sarebbe stato quella di pensare alla collocazione della vecchia Biblioteca Provinciale – esordisce Giancarlo Freggia patron della Cooperativa sociale Paim – questa nuova collocazione la rende accessibile a tutta la città in una struttura intergenerazionale e di più facile accesso. Ed il fatto altresì che il nostro centro multifunzionale abbia questo ulteriore accesso di livello culturale non può che accrescere il valore dello stesso in un’ottica di amalgama che serva anche dal punto di vista aggregativo, ed è interessante e positivo avere già in questi primi mesi aver visto moltissimi giovani frequentare il nostro complesso. L’inaugurazione è prevista per sabato prossimo con la presenza di personaggi importanti quali Marco Malvaldi e Cristiano Militello nonché il Presidente del Premio Bancarella con il quale abbiamo concordato che due tappe di presentazione della prossima edizione faccia tappa a Pisa.

UN POSTO LETTURA ANCHE PER I DISABILI. “Aggiungo solo come abbiamo operato partendo dalla valorizzazione delle sezioni della Biblioteca Provinciale afferma Alice Zucchini – Non potendo acquisire tutto abbiamo cercato di prendere ciò che più di ogni altro si abbina alle attività del complesso Officine Garibaldi. Abbiamo anche messo a disposizione dei disabili un punto di lettura apposito ed inoltre abbiamo acquisito dalla Provincia il “Centro Nord Sud” che riteniamo possa essere messa a regime entro il prossimo mese di febbraio”.