“Proposte per una città sicura vivibile e bella”. Manifestazione per dar voce ai cittadini

Pisa – Sabato 17 Febbraio alle ore 10.00 presso la Sala del Palazzo dei Dodici dell’Istituzione dei Cavalieri di S.Stefano è stata convocata dal Coordinamento dei Comitati cittadini(S.Maria, Mezzogiorno, La Cittadella, Porta a Mare Il Muretto),un’assemblea congiunta per confrontarci sulle “Proposte per una città sicura vivibile e bella” come specificato nei punti indicati nella comunicazione allegata, già ampiamente trattati e discussi al nostro interno.

L’intento della manifestazione è quello di far sentire la VOCE DEI CITTADINI per avanzare una proposta collettiva a coloro che si candidano ad assumere il governo della città.

Data l’importanza dell’argomento, vi invito caldamente ad essere presenti e a diffondere questo annuncio tra persone di vostra conoscenza anche residenti in altri quartieri della città.

L’assemblea infatti è aperta a tutti gli aderenti ai Comitati cittadini e ai simpatizzanti.

L’unione fa la forza, ricordiamoci, e i residenti devono scendere in campo in prima persona se vogliono cambiare veramente le sorti della