Prosegue la partnership fra il Pisa Sc e “Sport and Anatomy”

PISA – Proseguirà anche nella stagione agonistica 2019-20 la partnership tra il Pisa Sporting Club e il Centro di Medicina Riabilitativa “Sport and Anatomy” della Università di Pisa, struttura riabilitativa di riferimento per tutti i tesserati della società nerazzurra.

Una collaborazione di assoluto prestigio per il sodalizio nerazzurro con il Sport and Anatomy, Centro di Medicina Riabilitativa dell’Università di Pisa diretto dal Professor Marco Gesi: una struttura nella quale lavora un pool di professionisti altamente specializzati in grado di sfruttare tutte le metodologie riabilitative più all’avanguardia, con programmi innovativi e sofisticati macchinari per garantire il miglior recupero funzionale nel minor tempo possibile. Il Centro di Medicina Riabilitativa “Sport and Anatomy”, lo ricordiamo, è peraltro il primo centro italiano di riabilitazione interamente Universitario con l’eccellenza della ricerca scientifica affiancata a ogni tipo di assistenza specialistica.

La suddetta partnership porterà il Pisa Sporting Club a partecipare anche alla vita universitaria attraverso specifici seminari e iniziative di natura sportivo-culturale. Inoltre i dipendenti dell’Ateneo pisano avranno una scontistica particolare su tutto quello che è il mondo nerazzurro. A tal proposito la società comunicherà a breve, e nello specifico, tutte le promozioni collegate a questa sinergia tra due delle eccellenze più importanti del territorio.

