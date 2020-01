Proseguono le asfaltature sul Litorale

PISA – Proseguono le asfaltature a Marina di Pisa, iniziate nella giornata di mercoledì. In contemporanea al completamento dei nuovi asfalti in via Andò e via Orlandi, il cantiere sta proseguendo in via Gusmari e via Lanfreducci, che si aggiungono alla lista delle nuove asfaltature sul litorale.

Oltre alle modifiche al traffico previste in via Andò e via Orlandi si aggiunge quindi la chiusura al traffico e il divieto di sosta anche in via Gusmari e via Lanfreducci, in orario 8 – 19 a partire da oggi fino a mercoledì 22 gennaio (eccetto sabato e domenica) per consentire il completamento dei lavori e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.